Coronavirus- "Massimo rigore", il sindaco di Capracotta chiude scuole e bar fino a data da stabilirsi

Ho dovuto assumere una decisione drastica, ma necessaria. E' quanto ha dichiarato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione: "Ho appena firmato l’ordinanza con cui scuole e bar sono chiusi, con effetto immediato e fino a data da stabilirsi. Il virus, che aveva lasciato indenne la nostra comunità anche nei momenti di massimo affollamento, ha colpito anche noi. Come sapete c’è già un caso ufficiale e sono in corso accertamenti e tracciamenti. Non possiamo correre alcun rischio, per cui è arrivato il momento di adottare il massimo rigore. In ogni caso voglio invitare tutti alla calma e, soprattutto, al senso di responsabilità. Quel senso di responsabilità che fino ad oggi abbiamo mostrato ma che per incoscienza di pochi rischia di venire vanificato e con esso tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Solo adottando comportamenti rigorosi ne verremo fuori, di questo dobbiamo essere consapevoli. Peraltro i comportamenti incoscienti posso essere sanzionati, ai sensi delle normative vigenti, com’è noto. Dunque, animo, coraggio, rigore e … insieme ce la faremo".

Segue ordinanza del Sindaco

Misure urgenti di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nel Comune di Capracotta IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020; VISTA l’Ordinanza n. 30 del 15 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e in particolare l’art. 1 che recita “(omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020; VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 1° agosto 2020 e del 21 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 13 ottobre, del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020;

PRESO ATTO della situazione attuale che registra una ripresa esponenziale dei contagi e dei ricoveri in tutte le regioni italiane e, quindi, del conseguente oggettivo aumento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO che nel Comune di Capracotta si è registrato il primo caso di positività ufficiale al Covid-19;

CONSIDERATO, altresì, che nella ricostruzione della catena dei contatti risultano interessate diverse persone ed alcuni nuclei familiari, anche in stretta relazione con il plesso scolastico ubicato in Via Roma;

RITENUTO di porre in essere ogni utile azione tendente a ridurre al minimo i contatti nella logica di tutelare la popolazione residente; RAVVISATO che, al fine di abbassare il livello di rischio e la diffusione del contagio all’interno della comunità di Capracotta, occorre disporre, con efficacia immediata, adeguate misure di prevenzione nei confronti del Covid-19;

RITENUTO, pertanto, di scongiurare le situazioni che possono creare occasioni di contatto con conseguente aumento del rischio di propagazione del contagio all’interno della popolazione di Capracotta;

VISTO l'art. 50 del TUEL – D.Lgs n. 267/2000, (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e di urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi di tutte le norme fin qui richiamate;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998; VISTO l’art. 50 – commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ORDINA la chiusura, per motivi precauzionali e con effetto immediato,  delle scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico di Capracotta con la sospensione di tutte le lezioni e attività didattiche, restando impregiudicate autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza;  dei bar operanti nel territorio di Capracotta per l’intero arco della giornata. Sono fatti salvi i servizi da asporto; fino a revoca del presente provvedimento

AVVISA Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 14 luglio 2020, al quale integralmente si rinvia.

DISPONE  la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune;  l’invio della presente ordinanza, per la sua esecuzione e gli adempimenti conseguenti: ◦ al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli; ◦ ai gestori dei bar operanti nel Comune; ◦ al Prefetto di Isernia; ◦ al Questore di Isernia; ◦ alla Regione Molise; ◦ alla ASReM – Dipartimento Unico della Prevenzione di Campobasso; ◦ al Comando Stazione Carabinieri di Capracotta; ◦ al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Capracotta; ◦ alla Polizia Municipale di Capracotta.

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Capracotta, 02 novembre 2020

Il Sindaco dr. Candido Paglione