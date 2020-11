Cassette postali smart nei piccoli comuni molisani

IN DIECI PICCOLI COMUNI MOLISANI ARRIVANO

LE CASSETTE POSTALI “SMART”



Forniscono informazioni su temperatura, umidità e grado di inquinamento atmosferico.



Roma, 2 novembre 2020 – Al via in dieci piccoli comuni molisani il programma di installazione delle nuove cassette di impostazione “Smart”.

Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette “Smart” sono dotate di tecnologia e forniscono numerose informazioni ai cittadini. Collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni e inserendo il nome del comune di interesse, infatti, è possibile consultare la temperatura metereologica della località selezionata, il grado di umidità e la situazione dell’inquinamento atmosferico. Tutti questi dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, inoltre, saranno disponibili anche le medie annuali, mensili e semestrali.

Le nuove cassette “Smart” sono già attive a Cercemaggiore, Limosano, Sepino, Vinchiaturo, Castelpetroso, Macchiagodena, Pesche, Rocchetta a Volturno, Santa Maria del Molise e Scapoli.

Le nuove installazioni, che coinvolgeranno presto altre realtà del territorio, fanno parte di un programma più generale di riqualificazione delle cassette postali. In linea con la sua missione sociale, infatti, Poste Italiane ha avviato nelle aree dei Piccoli Comuni il progetto “Decoro Urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano.

Il progetto “Decoro Urbano” in Molise ha già interessato 172 cassette collocate in comuni e frazioni, di cui 92 in provincia di Campobasso e 80 in provincia di Isernia.

L’intervento è parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.