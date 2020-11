Coronavirus-Di Lucente: A breve i tamponi si faranno a Agnone e Isernia

In una comunicazione sui social Andrea Di Lucente, consigliere regionale, annuncia che a breve sranno effettuati i tamponi oro-faringei per la ricerca del covid 19 a Agnone e Isernia in appositi locali in via di allestimento, con personale appositamente formato e percorsi ddicati

Ecco quanto dichiarato dal consiglire Di Lucente

"Verranno allestiti locali per il prelievo dei tamponi ad Agnone e a Isernia con personale appositamente formato e percorsi dedicati.

La conferma arriva direttamente dall’Asrem così che sia implementata l’attività di screening sulla popolazione molisana.

A breve verrà anche comunicata la data di avvio delle procedure direttamente ad Agnone e Isernia"