Agnone:Passata è l'estate ma manca l'acqua nelle case, la fascia oraria delle interruzioni idriche in alcune zone si allunga

Non accenna a diminuire il disagio per la cittadinanza causato dalla interruzione dell'erogazione idrica nelle case. In una comunicazione sui social il comune informa quali sono le fasce orarie in cui verrà nterrotta l'erogazione e le zone interessate.

La fascia oraria relativa all'interruzione, in alcune zone di Agnone, si allarga a partire dalle ore 21 fino 6 del mattino. La motivazione "è legata alla scarsa portata d'acqua dell'azienda fornitrice, che non può soddisfare i bisogni dell'intera cittadina a causa della basso flusso d'acqua erogato dalle sorgenti. Tale carenza relativa alle sorgenti non si è mai verificata da 20 anni a questa parte.Al momento, inoltre, non è possibile intervenire nella ricerca di perdite a causa della mancanza di flusso continuo che persiste da diversi mesi, soprattutto in periodo notturno. Si interverrà su alcuni rami dell'acquedotto per recuperare perdite già note", recita il comunicato dell'amministrazione. Risolvere il problema della interruzione dell'erogazione dell'acqua nelle case, e' stato uno dei punti forte della campagna elettorale dell'attuale amministrazione. I cittadini si aspettano che il problema si possa risolvere in breve tempo, come seppe fare la giunta del compianto sindaco Carosella che per ben 4 anni cosecutivi non interruppe in nessun caso l'erogazione dell'acqua nelle case, carenze delle sorgenti straordinarie in quattro anni forse ne ha subite anche la giunta Carosella, ma l'acqua nelle case e' sempre arrivata.