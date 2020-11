Emergenza Covid. M5S: Subito un centro prelievo tamponi in Alto Molise

L'attivazione del servizio di prelievo tamponi al servizio dell'alto Molise non è più rinviabile, visto il recente aumento dei casi nella zona. È quanto ho ribadito durante i lavori del tavolo tecnico convocato questa mattina per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, proprio su nostra insistenza. Al direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano, ho chiesto di agire immediatamente, anche in vista della stagione invernale ormai alle porte.

Chi risiede in alta montagna e nelle aree interne vive sulla propria pelle i problemi di viabilità, che inficiano gli spostamenti in caso di nevicate, bufere e ghiaccio. Fenomeni metereologici che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. Non oso immaginare, in caso di maltempo, l'odissea del viaggio verso Campobasso o Venafro (dove attualmente è possibile effettuare i tamponi) su una rete viaria già di per sé disastrosa. Contestualmente, ho invitato l'Asrem a retribuire in maniera adeguata il personale che si farà carico di svolgere il servizio.

Alle mie pressanti e legittime richieste, che coincidono con quelle dei cittadini altomolisani, devo ammettere di aver trovato piena disponibilità da parte di Florenzano. Il Dg mi ha infatti assicurato il massimo impegno e la piena disponibilità per l'attivazione in tempi rapidi del prelievo tamponi, fondamentale per tutelare la salute pubblica. Lo stesso Florenzano ha annunciato che, proprio nelle ultime ore, i tecnici Asrem hanno svolto un sopralluogo ad Agnone per individuare i locali più idonei dove effettuare il servizio. Preso atto di ciò, insieme ai miei colleghi, vigilerò che tutto si concretizzi in maniera rapida, perché la pandemia non ammette tempi morti.