4 novembre-Sindaco Saia e figlio Antonio, minisindaco, insieme nella celebrazione

Decisamente commuovente assistere alla cerimonia del 4 novembre ad Agnone. Cerimonia ridotta a causa della pandemia, ma coinvolgente vuoi per i valori richiamati da questa storica giornata ma anche per aver visto insieme un padre e un figlio in veste di Sindaco e minisindaco di Agnone richiamare determinati valori. Probabilmente è un caso eccezionale quello di avere nella stessa famiglia due autorità altamente rappresentative di una città. Il sindaco Daniele Saia è stato eletto nel settembre 2020, il figlio Antonio eletto dai ragazzi circa due anni fa.