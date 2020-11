Ruba portafoglio perso da un motociclista, ma rintracciato dai carabinieri viene multato

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, al termine di articolati accertamenti, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino 50enne, residente nella provincia di Benevento, per aver sottratto il portafogli caduto accidentalmente dalla tasca di un motocilista isernino. I militari sono arrivati alla denuncia dell’autore del reato grazie anche alla prontezza del motociclista che, resosi conto che il proprio portafogli gli cadeva accidentalmente dalla tasca dei pantaloni mentre era in marcia, nel tornare subito indietro per recuperarlo, si avvedeva che il conducente di un’autovettura nel frattempo sopraggiunta si stava impossessando della somma di circa 600 euro custodita nel portafogli predetto. Nonostante rappresentava al conducente dell’autovettura che il portafogli fosse il suo, questi per tutta risposta innestava la marcia e si allontanava velocemente ma non abbastanza da impedirgli di scattare una foto con il proprio cellulare, immortalando la targa del mezzo. Le successive verifiche, poste immediatamente in essere dai Carabinieri allertati dal motociclista, consentivano quindi di risalire alla completa identificazione del conducente dell’autovettura, nonché di acquisire le immagini dell’evento da un impianto di videosorveglianza installato nei pressi.

Isernia, 04 novembre 2020