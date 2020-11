Autocertificazione, quando scatta l’obbligo per gli spostamenti (anche nelle zone gialle e arancioni): ecco il modulo da compilare

Con l'entrata in vigore da domani, venerdì 6 novembre, torna l'autocertificazione per spostarsi su tutto il territorio nazionale. L'autocertificazione, sarà valida dalle ore 22 (orario di inizio coprifuoco) fino alle 5 del mattino. Per quanto riguarda le zone rosse ed arancioni, l'autocertificazione servirà per spostarsi per comprovati motivi di studio, di salute, di lavoro, e anche per i genitori per accompagnare i propri figli a scuola, visto che anche nelle zone rosse la didattica sarà in presenza dall'infanzia alla prima media.

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020-1.pdf