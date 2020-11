La raccolta differenziata ai tempi del Covid. Paglione:Ecco come gettare correttamente i rifiuti

RACCOLTA DIFFERENZIATA EMERGENZA COVID-19 AVVISO alla CITTADINANZA Come raccogliere e conferire i rifiuti domestici

Se sei positivo o in quarantena obbligatoria o facoltativa: • non differenziare i rifiuti; • tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno messi nello stesso sacchetto all’interno dello stesso contenitore; • utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta differenziata, se lo stesso è insufficiente utilizza anche gli altri mastelli evitando assolutamente di lasciare buste a terra; • i fazzoletti, i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno anch’essi messi nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata; • indossando guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei nastri di chiusura o nastro adesivo; • una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti uno dentro l’altro); subito dopo lavarsi le mani; • i rifiuti così preparati vanno posizionati, fuori dalla propria abitazione, esclusivamente all’interno dei contenitori, nei giorni di martedì e venerdì; • i rifiuti depositati a terra senza gli appositi cassonetti non saranno ritirati.

Se non sei positivo al tampone o non sei in quarantena: • continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto fino ad ora; • usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e se hai usato mascherine e guanti mettili nella raccolta indifferenziata il MARTEDI’; • per questi rifiuti indifferenziati, utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente e chiudi bene il sacchetto.

Capracotta, 4 novembre 2020

Il Sindaco Dott. Candido Paglione