Coronavirus-Lo Chalet sarà la sede per i Test Covid di Agnone a partire dalla prossima settimana.

Dalla prossima settimana molto probabilmente i tamponi naso/oro-faringeo, per la diagnosi di infezione da coronavirus saranno effettuati ad Agnone e anche a Isernia. Finisce così il calvario di tante persone che per essere sottoposti al test dovevano necessariamente recarsi al Centro Covid del SS Rosario di Venafro.Sono in via di allestimento i locali per per i test covid. A confermarlo è l'assessore alla Sanità del comune di Agnone dott Di Nucci che afferma : La sede ideale è stata individuata, sono i locali di un edificio comunale, denominato lo Chalet, i tempi per essere operativi al massimo la prossima settimana." e prosegue: non è stato facile attivare questo importante servizio. Il pressing sulla Asrem è stato quotidiano, e lo sforzo maggiore e' stato quello del personale sanitario dell'ospedale di Agnone che si è reso disponibile da subito, su base volotaria, e altrettanto quello degli operai comunali che in queste ore stanno provvedendo ai lavori necessari per rendere i locali idonei."

La conferma arriva tramite social anche dal consigliere regionale Di Lucente che scrive:

ECCO IL PUNTO TAMPONI A ISERNIA, TRA QUALCHE GIORNO IL VIA ANCHE AD AGNONE

Termineranno a breve i lavori per l'attivazione del centro tamponi a Isernia. Se il Comune di Agnone consegnerà il locale ad Asrem, a metà della prossima settimana i prelievi verranno effettuati anche ad Agnone.

Ve lo avevamo anticipato, adesso ne possiamo essere tutti soddisfatti. Un grazie va al Comune di Agnone per aver messo a disposizione i locali, ma va soprattutto all'Asrem per il grande sforzo organizzativo che sta portando avanti.

In penuria di personale e risorse (perché, non dimentichiamolo, l'emergenza non ha ridotto i problemi decennali che la sanità molisana ha, anzi li ha acuiti), Asrem ha comunque cercato di migliorare il più possibile l'attività di screening diffusa sul territorio