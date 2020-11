Fonderia Marinelli, arriva la visita del top manager Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo in visita alla Fonderia delle Campane Marinelli. Ad accoglierlo i fratelli Marinelli Armando e Pasquale, il sindaco di Agnone Daniele Saia, Il vice sindaco Giovanni Di Nucci e il consigliere Mario Petrecca. Luca Cordero di Montezemolo ha ricoperto negli anni incarichi di massimo prestigio, è stato presidente della Ferrari , vicepresidente di Unicredit. presidente della Confindustria , presidente della Fiat e presidente di Maserati È stato anche presidente di Alitalia[1], È presidente del Consiglio di Amministrazione di Telethon. Presso la fonderia è stato omaggiato di una campana che lui stesso aveva dimostrato di gradire e successivamente ha visitato la chiesa di Santa Chiara dove si è soffermato incantato ad ammirare una pala attribuita alla scuola del Beato Angelico che raffigura gli Apostoli attoniti intorno alla tomba raggiante scoperchiata e vuota, e in alto angeli che fanno da corona alla Vergine Assunta in Cielo. Infatti questo altare è detto dell’Assunta oppure Tavola dell’Assunta. La biblioteca di palazzo San Francesco e' stata la meta successiva dove è stato omaggiato da un tartufaio di tartufo locale.