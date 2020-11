Cosib ha il presidente, è il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, con lui anche il dott Vincenzo Aufiero che esercita ad Agnone

Il Cosib ha finalmente il suo presidente, è il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. I problemi che attanagliano e nei decenni, hanno scritto le pagine più amare del Cosib, sono noti a tutti e, non sarà certamente facile risolverli senza ulteriori mal di pancia, specialmente per le esclusioni illustri quali il Comune di San Martino in Pensilis, dal direttivo dello stesso Cosib. Amarezza ed incredulità ha infatti espresso il Consigliere Regionale Vittorino Facciolla che da Sindaco ebbe a mostrar le grinfie per poter ottenere il giusto riconoscimento quale paese dell’interland termolese più numeroso e produttivo.

Con il sindaco Di Pardo, eletti il Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, Vincenzo Aufiero, consigliere della città di Termoli, Pierdonato Silvestri, sindaco di Campomarino e Mario Bellotti, nonostante le difficoltà di stabilità politica della sua Guglionesi. Il dott Vincenzo Aufiero tra l'altro è un noto professionista di Termoli che esrcita anche presso l 'AM Studio Dentistico chesi trova nel centro di Agnone, in via Gualterio,2.