Campania e Toscana zona rossa

Toscana e Campania passano in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l'aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Oltre al passaggio in area rossa di Campania e Toscana, passeranno in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute.

fonte : https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/11/13/campania-toscana-verso-zona-rossa_vQdzjNqIoB7bsCVGxlCJGP.html