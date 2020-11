Revisione e ispezioni impianti termici, Ca consigliera Calenda “necessaria una proroga ai termini di scadenza. E’ fondamentale tutelare la salute dei cittadini”

Entro il 31 dicembre scadono i termini per la verifica periodica degli impianti di riscaldamento e sempre in questi giorni la società preposta al servizio di ispezione dell’avvenuta manutenzione sta procedendo alle richieste di accesso domiciliare per effettuare i relativi controlli. Su questo è intervenuta la consigliera Calenda che ha presentato, al presidente della Giunta, una mozione per prorogare i termini di scadenza delle verifiche e le ispezioni all’avvenuta manutenzione “Siamo in piena pandemia - spiega la consigliera Calenda - e la priorità è salvaguardare la salute dei cittadini. In questa emergenza sanitaria fondamentale è il distanziamento sociale. Sono molte le persone in isolamento domiciliare e presso le quali non è praticabile alcun controllo degli impianti. L’ intervento presso i domicili rappresenterebbe un fattore di rischio della diffusione del virus. Per questo – continua la Calenda – sarebbe necessario prorogare i termini al 31 marzo 2021, auspicando la fine dell’emergenza. Comprendo – chiosa la consigliera – che le verifiche sono necessarie in quanto attestano il buon funzionamento degli impianti salvaguardando l’incolumità dei proprietari, ma è altrettanto fondamentale abbattere la curva epidemiologica e rispettare le regole basilari per tutelare la salute dei cittadini”.

Isernia, 13/11/2020