Romagnuolo: riduzione del costo del bollo auto. A breve una mia proposta di legge. 

Ci sto lavorando da mesi su una mia proposta di legge che verrà a breve presentata in Consiglio Regionale riguardante la riduzione del costo del bollo auto nel Molise. È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo Presidente della Terza Commissione consiliare. La mia proposta di legge, ha continuato Romagnuolo, prevede alcuni vantaggi per gli utenti molisani come l'esenzione del pagamento del bollo di 5 anni per chi compra un auto elettrica e, di 3 anni, per le auto ibride. Secondo la proposta di legge Romagnuolo, è inoltre previsto lo sconto del 10% su tutte le auto a benzina e diesel per chi paga il normale bollo e si avvale della domiciliazione bancaria e, del 15% per coloro che hanno un ISEE inferiore a € 15.000,00 e si avvale sempre della domiciliazione bancaria. Nel caso in cui l'auto è venduta ad un altro soggetto, la proposta di legge Romagnuolo prevede che il beneficio sarà trasferito sul nuovo acquirente. Esentare poi dal pagamento del bollo per 3 anni, ha ancora detto Romagnuolo, anche coloro che acquisteranno un'auto elettrica usata. Un piccolo gesto, ha concluso Romagnuolo, che vuole significare e dimostrare la mia vicinanza a tutti i cittadini molisani che oggi più che mai sono in grandissima difficoltà, a tutti quei cittadini che godono della mia vicinanza e della mia totale disponibilità.