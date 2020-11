La Consigliera di Parità Giuditta Lembo tra le premiate il prossimo 5 dicembre 2020 alla cerimonia: DONNE CHE CE L'HANNO FATTA EDIZIONE 2020

Giuditta Lembo tra le premiate il prossimo 5 dicembre 2020 alla cerimonia: DONNE CHE CE L'HANNO FATTA EDIZIONE 2020

Settima edizione. Presente la Ministra alle pari opportunità Elena Bonetti.

"Sono davvero felice che il prossimo 5 dicembre 2020 a partire dalle ore 10, nell’aula virtuale degli Stati generali delle donne, in presenza del Ministro delle Pari Opportunità Elena Bonetti, ci sarò anche io tra le donne premiate! Grazie di cuore a Isa Maggi, Presidente degli Stati generali delle donne e a tutto il Comitato scientifico".

“Donne che ce l'hanno fatta” è un importante riconoscimento a donne intraprendenti, decise, piene di iniziativa, che hanno rotto il proprio tetto di cristallo, stanno resistendo e ce l'hanno fatta a sopravvivere alla crisi e a raggiungere posizioni apicali nelle loro carriere. Ci vuole coraggio a prendere in mano la propria biografia.“Donne che ce l'hanno fatta” raccontano le loro esperienze professionali e di vita,in un confronto di generazioni .

Racconti diversi ma con un filo comune: il credere in se stesse, l'entusiasmo a continuare, l'apprendimento continuo per rimettere in gioco non solo il proprio sapere, ma anche la propria vita.

Il Premio ha il Patrocinio della Commissione Europea, è una iniziativa di Sportello Donna in collaborazione con Fondazione Gaia, avviato per la prima volta presso l'Università di Pavia il 4 marzo 2014. E' stato realizzato in parecchie città italiane per riconoscere il valore di molte donne. Nel 2015 l'edizione si è svolta all'interno della Conferenza Mondiale delle Donne di settembre 2015, Milano #Expo2015, con il patrocinio di Expo. Nel 2016 abbiamo premiato le donne nell'ambito del Congresso Mondiale delle Donne dell'America Latina, presso la Regione Lombardia. Nel 2017 a Roma si è svolta una Premiazione il 22 maggio nell'ambito delle iniziative del 60° dei Trattati di Roma e a Pavia il 1 dicembre. Nel 2018 la Premiazione si è svolta a Pavia, presso l'Università degli Studi, il 2 dicembre 2018. Nel 2019 una Premiazione si è svolta a Matera, capitale Europea della Cultura, il 25 gennaio e a Pavia il 30 novembre.

Programma, ore 10 apertura della Cerimonia

Fabio Rugge, già Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

Carlo Borghetti, Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia

Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di Parità

M.Ludovica Agrò, Comitato Scientifico degli Stati generali delle Donne

Introduce Isa Maggi

Dalle 10 alle 11 in collegamento : Elena Bonetti, Ministra delle Pari Opportunità e della famiglia

Premiate Edizione 2020

Antonella Viola, virologa, Padova

Laura Vargiu, scrittrice

Annalisa Malara, anestesista rianimatrice dell’Ospedale di Codogno

Gilda Gallerati, Presidente CUG Mise

MariaPia Ganzer, componente CUG Inail

Cinzia Mazzanti,Direttore UOC Prima Divisione di Dermatologia

Marika Lion, esperta d’arte

Sabrina Peron, Filosofa, avvocata, nuotatrice

Linda Fratini, Sceneggiatrice,Regista,Assistente alla Regia

Francesca Moraci, Docente universitaria, urbanista, CDA ferrovie. Messina

Miguelina Baldera, Mediatrice culturale, presidente Uniendo Raices, Aosta

Nadia Bragalini, Imprenditrice, Orgogliosamente Uniche Piacenza

Alessandra Morelli, Delegata per dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Roma

Anna Manca, Vice Presidente di Confcooperative

Cristina Muntoni, Docente, ambassador del Turismo Principato di Monaco

Maria Pia Rossignaud, Giornalista digitale, Vico Equense

Giuditta Lembo, Consigliera di Parità, Campobasso e Isernia

Caterina Arcangelo, Presidente del CISLE,Centro Internazionale di Studi Letterature Europee

Monica Buonanno, Assessora al Lavoro e Politiche sociali al Comune di Napoli

Cristina Cabras, Docente universitaria, criminologa, Cagliari

Matilde Greco.