Molise- Greco nuovo comandante Polizia locale Campobasso

CAMPOBASSO, 01 DIC - Luigi Greco è il nuovo comandante della Polizia locale di Campobasso. Nato a Barletta nel 1968, è stato individuato al termine della selezione pubblica diretta indetta dal Comune lo scorso mese di febbraio.



Il rapporto di lavoro è a tempo determinato. Oggi la presentazione alla stampa da parte del sindaco Roberto Gravina.

"Con la nomina del nuovo comandante della Polizia Locale - ha detto -diamo consistenza ad un altro dei punti che avevamo messo in programma sin dal momento che eravamo stati chiamati ad amministrare questa città. Era un impegno che avevamo preso a suo tempo con consapevolezza e abbiamo cercato di essere celeri nel portarlo a conclusione. "Sono felice di essere a Campobasso e di poter operare nel corpo della Polizia Locale di questa città - le parole di Greco - le motivazioni professionali e personali in un ambiente come quello di Campobasso sono grandi, come mi rendo conto siano importanti le aspettative dell'intera cittadinanza. Sarà determinante, per ottenere i risultati che tutti auspichiamo - ha concluso - cooperare insieme con perfetto spirito di squadra". (ANSA).