emergenza SARS – Cov2  , il responsabile dott D'ambrosio prossimo al pensionamento. Saia e Di Nucci scrivono ai vertici sanitari regionali

Il sindaco di Agnone Daniele Saia, l'assessore alla sanità Giovanni Di Nucci, scrivono una lettera ai vertici della sanità regionale al Dg Dott Florenzano, alla dottoressa Scafato, al direttore del dipartimento igiene e sanità pubblica Dott Carmen Montanaro, al direttore UOC igiene e sanità pubblica dott Simeoni, e alla dottoressa Frontera direttore UOC medicina del lavoro. La lettera esprime tutta la preoccupazione che desta l'imminente pensionamento del dott Michele D'ambrosio dirigente del Dipartimento attualmente impegnato nella gestione della emergenza SARS – Cov2 . Tale pensionamento lascerà scoperta, se non verrà tempestivamente ricoperta con altro incarico, una postazione sanitaria emergente e affermano" si creerà un vulnus nella possibilità di continuare nella prevenzione della epidemia e , oltre a ciò, nella possibilità di poter procedere alle profilassi vaccinali infantili e alle future vaccinazioni per Coronavirus."

Di seguito l'appello del sindaco e l'assessore ai vertici sanitari:

Nei prossimi giorni, a causa del pensionamento imminente del dr Michele D’ambrosio, dirigente del Dipartimento attualmente impegnato nella gestione della emergenza SARS – Cov2 , si creerà un vulnus nella possibilità di continuare nella prevenzione della epidemia e , oltre a ciò, nella possibilità di poter procedere alle profilassi vaccinali infantili e alle future vaccinazioni per Coronavirus. Ciò andrà ad aggiungersi alla attuale impossibilità a ottenere certificazioni di idoneità specifiche (patenti) e/o generica ad attività varie (attività finora svolta da Dirigenti Medici che venivano periodicamente da Isernia) che sta costringendo, con evidente e manifestato malcontento, molte persone che ne hanno bisogno a rivolgersi agli uffici di Isernia con perdita di giornate lavorative, spese supplementari e disagi vari. Nell’attesa di poter avere un rafforzamento dell’intero Dipartimento ( cosa peraltro da noi fortemente caldeggiata insieme ad altri Sindaci del Molise ai fini del miglioramento della intera sanità territoriale) a nostro avviso si può risolvere il tutto in tempi rapidi affidando , fino al prevedibile espletamento di concorsi che vadano a sanare le carenze evidenziate, il temporaneo incarico al dr Amicarelli Gabriele (unico Dirigente medico del DIP che rimarrà a disposizione nell’area Alto Molisana) nello svolgimento delle funzioni epidemiologica, certificativa di idoneità specifica e generica , vaccinale e di sicurezza del lavoro e quant’altro. Riteniamo che ciò sia possibile anche in conseguenza della riduzione di alcune incombenze della Sanità Pubblica e, viceversa, l’incremento di altre necessità di prevenzione e lotta alla epidemia

Siamo sicuri di una rapida soluzione del problema con la già dimostrata volontà collaborativa e attendiamo una cortese e risolutiva risposta entro il 7.12.2020, tenuto conto, come detto, dell'imminente prossimo pensionamento del Dott. Michele D'Ambrosio.

Agnone 30/11/2020 il Sindaco Del comune di Agnone

L’assessore alla Sanità