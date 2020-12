Per fare un albero ci vuole un libro! presso la tipografia San Giorgio di Agnone

Tante sono le idee per addobbare un albero natalizio, oramai se ne vedono di ogni tipo: luci colorate,lanternine, fiaccole, festoni, palline, sugheri, frutta,oggetti riciclati. Ma questo è veramente speciale anche se non inedito nel panorama natalizio italiano. Presso la tipografia San Giorgio di Agnone, in un angolo in bella vista troneggia un magnifico albero composto di libri, vecchi e nuovi volumi e tanti libri stampati dalla storica libreria agnonese.

L' avvento dell’editoria digitale ha modificato i nostri comportamenti culturali , ma leggere un e-book e' completamente diverso da leggere e tenere tra le mani un libro di carta stampata

In questo particolare e sofferto Natale, a causa della pandemia da COVID, dove anche gli incontri tra persone sono limitati, può essere l'occasione giusta per regalare un buon libro e tornare ad accarezzare le pagine di un vecchio caro volume anzichè avere tra le mani un cellulare o tablet qualsivoglia.