Agnone: docente positivo al coronavirus alle scuole medie. Dal 9 dicembre didattica a distanza per tre classi

Dall'Ufficio comunale di Protezione Civile, e dall'ufficio scolastico si apprende che a partire da mercoledi 9 dicembre verrà sospesa la didattica in presenza per alcune classi delle scuole medie G. di Agnillo di Agnone e precisamente ,la prima sezioni A e B e la classe seconda sezione a causa del riscontro di positività al Covid-19 di un'unità del personale scolastico. E' stata effettuata in via preventiva la sanificazione di tutti gli scuolabus.

Inoltre, anche gli Uffici Comunali sono stati sanificati in via preventiva, visto il cospicuo numero di persone che ogni giorno li frequenta.