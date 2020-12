Papa Francesco compie 84 anni, gli auguri di Conte: “La tua Chiesa sempre attenta ai più poveri e ai più fragili”

Papa Francesco compie oggi, giovedì 17 dicembre, 84 anni. Tra i primi a fare gli auguri al Pontefice c’è il premier Giuseppe Conte, che gli ha scritto un messaggio su Twitter: “Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”, ha affermato. L’hashtag #PapaFrancesco è diventato subito di tendenza su Twitter, raccogliendo i tantissimi messaggi d’auguri che arrivano da tutto il mondo.

Intanto, proprio in occasione del compleanno di Jorge Mario Bergoglio, Netflix ha annunciato una nuova docu-serie originale ispirata a ‘Sharing the wisdom of time (La saggezza del tempo)’, il pluripremiato libro scritto proprio dal Pontefice. Papa Francesco sbarca quindi sulla nota piattaforma in streaming: si tratta di un racconto corale, composto da quattro episodi, sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale, gli occhi delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si racconteranno davanti all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30 provenienti dagli stessi Paesi. “Gli anziani hanno la saggezza.

A loro è stato affidato il compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo”, scriveva Papa Francesco nel suo libro. A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico, la presenza di Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, come anziano tra gli anziani, fungerà da fil rouge dei quattro episodi della serie. Dimostrando ancora una volta la sua forza innovativa e di avere una personalità che gli consente di utilizzare strumenti nuovi, riuscendo ancora di più ad avvicinarsi alle giovani generazioni.