Capracotta , installato potente binocolo per osservare un panorama unico con la valle del Trigno, la Majella, Monte Campo e il mare Adriatico all'orizzonte.

Osservare un panorama unico, con la valle del Trigno, la Majella, Monte Campo e il mare Adriatico all'orizzonte. Ora è possibile grazie a un potente binocolo collocato in un punto panoramico di Capracotta (Isernia), comune dell'Alto Molise a 1.421 metri di quota.



"Grazie a un'importante operazione di recupero del centro - spiega il sindaco Candido Paglione - abbiamo trasformato un'area degradata, Santa Maria delle Grazie, in un punto panoramico straordinario. E i lavori programmati dall'Amministrazione comunale proseguono senza sosta. A breve, nella stessa area, posizioneremo il vecchio spartineve 'Clipper' che esattamente 70 anni fa arrivò dagli Stati Uniti. Lo metteremo all'interno di una teca di vetro, come si fa con i gioielli preziosi, perché possa essere ammirato e ricordato per tutto quello che ha rappresentato per la nostra comunità negli anni in cui la neve davvero era una maledizione".