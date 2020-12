Agnone, a Repubblica di Maiella il volo verso il dopo Covid passa per le mongolfiere e un presepe illuminato da una stella cometa

Bellissimo presepe nel rione di Maiella ad Agnone. L'associazione di cittadini abitanti dell'omologo quartiere, La Repubblica di Maiella, hanno allestito presso la piazzetta principale le luminarie natalizie e un piccolo presepe all'interno del parco giochi.dei bambini, lo stesso parco è stato realizzato sempre dalla stessa associazione.

Le luminarie sono originali , caratterizzate dalle mongolfiere.. Le mongolfiere sono decisamente simboliche, si innalzano solo grazie all'aria, incarnano perfettamente il simbolo del volo. L'idea probabilmente è quella di fluttuare, liberi, non concretamente, ma nel vento delle emozioni, nel cielo della vita e nell'orizzonte come futuro. Simbolo più che mai appropriato in un Natale dove le libertà personali sono sottoposte a grosse restrizioni a causa della pandemia da Covid 19. Sono state realizzate nel 2019 da artigiani locali, Pietro Di Ciocco, Clemente Zarlenga ,Franco Mastrostefano con fondi dell'Associazione stessa. .Il presepe invece è stato creato con materiale di compensato, sagomate con il contributo di Gabriele D'Ascenzo, e il progetto e l'allestimento sono della prof Nietta Cerimele e la nipote Linda. Un presepe semplice con gli angeli, la stella cometa, la capanna,la Madonna, San Giuseppe, il bue e l'asinello e il bambino Gesù ma dai colori bellissimi , tutto studiato nei minimi particolari.

Il volontariato, le associazioni, i comitati di quartiere, rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell’attività sociale. Esse promuovono una cittadinanza attiva e la democrazia. L'associazione degli abitanti di Maiella ne è la conferma