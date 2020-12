Speranza blocca i voli dalla Gran Bretagna: la variante inglese del virus fa paura „

„

«Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato». Lo annuncia ufficialmente il ministro della Salute italiano Roberto Speranza in una breve nota. Lo stesso ministro Speranza poi prosegue: «Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione».

Secondo quanto riferito da Chris Whitty, il Chief Medical Officer della Gran Bretagna in una nota ufficiale diffusa ieri, sabato 19 dicembre, una nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2 sarebbe stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England». In merito a tale nuova variante del virus, veniva specificato che «si ritiene ora che il nuovo ceppo possa circolare più velocemente, vista la rapida diffusione della variante, i dati che emergono da modelli preliminari e i tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est» dell'Inghilterra.

Lo stesso ministro italiano della Salute Roberto Speranza, nella sua comunicazione ufficiale, non ha nascosto la preoccupazione: «La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza».

“