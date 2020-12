Serie D girone F- ottavo turno: Olympia gara rinviata, stop per il Campobasso e vittoria per il Vastogirardi

Nell'ottavo turno del campionato di serie D, che procede a strappi, tra recuperi e rinvii, Il Campobasso viene messo alle corde dall'avversario Castelnuovo Vomano. I Castellaltesi dimostrano di essere sempre più squadra rivelazione del girone F. Nella gara odierna giocano da capolista aggiudicandosi la vittoria e primato. Finale di gara 2÷1

Campobasso costretto alla resa da un ottimo avversario, che gioca una gara perfetta per fisicità e aggressività, non permettendo ai molisani libertà di pensiero nelle giocate, agevolati anche dalle dimensioni ridotte del terreno di gioco. Nella prima frazione di gioco i nero verde locali, giocano prevalentemente nella metà campo avversaria, cercando il vantaggio e ottenendolo al 14' con la realizzazione di D'Egidio.

Nei secondi 45' minuti il copione della gara non cambia è sempre il Castelnuovo a fare la gara, che con una buona organizzazione di gioco fatto di tecnica e di un buon possesso palla, riesce a trovare il gol del doppio vantaggio,sempre con D'Egidio che al 62' firma la sua personale doppietta. Il Campobasso trova la via del gol con Sforzini, nei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Emanuele Bracaccini della sez. di Macerata. Troppo tardi per modificare il risultato negativo.

Battuta d'arresto che costringe il Campobasso a cedere momentaneamente il primato, non sempre si riesce a uscire vincitori dal rettangolo di gioco.

Vastogirardi, chiude la gara con una vittoria al buio. Finale 2÷0 con doppietta personale di Merkaj. La gara inizia con ben 45' di ritardo, causa un incidente occorso all'arbitro all'interno degli spogliatoi, nei minuti che precedevano la gara. Gara perfetta del Vastogirardi, che si conferma squadra solida e concreta, con ottime individualità. Vittoria odierna convincente ottenuta con un gol per tempo, ad opera del bomber Merkaj, che realizza la sua doppietta personale. La prima rete su calcio di rigore al 39' la seconda al 77'. La gara si conclude con l'ausilio dei fari artificiali.

La gara Tolentino-Ol.Agnone

non si è disputata, rinviata a data da destinarsi, causa presenza di positivi al covid nelle fila dell'Olympia.