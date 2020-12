Il solstizio e la 'stella' dei i Magi, l'abbraccio tra Giove e Saturno

Tripletta di eventi astronomici oggi, con il solstizio d'inverno che è anche il giorno piu' breve dell'anno e saluta un fenomeno che non si osservava da circa 400 anni: Giove e Saturno vicini come lo sono stati solo nel 1623, quando erano ancora in vita Galileo e Keplero. La congiunzione dei due pianeti e' stata probabilmente la 'stella' di Natale che, secondo il racconto dei Vangeli, avrebbe guidato i Magi.

