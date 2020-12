Definito il piano vaccini anticovid: Domenica 27 dicembre verrà somministrato il vaccino a 50 persone che l'ASREM sta individuando.

Una speranza all'orizzonte della fine di questo 2020: il 27 dicembre verranno somministrate le prime cinquanta dosi simboliche di vaccino anticovid in tutta Europa. Anche in Molise, domenica prossima, presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, verrà somministrato il vaccino a 50 persone, che l'ASREM sta individuando.

Poi, entro i primi giorni di gennaio, arriveranno in Molise 9.200 fiale per personale sanitario, rsa e anziani. In seguito il vaccino sarà somministrato anche ad altre categorie di popolazione.

Stoccaggio e inoculazioni al Cardarelli di Campobasso e al San Timoteo di Termoli.

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2020/12/mol-vaccino-anticovid-covid19-molise-6467b7ad-6e3c-4da2-97ae-18a323277a9e.html