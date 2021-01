Ospedale Caracciolo, la proposta di Identità e futuro in consiglio: salvarlo con i 33 comuni della Snai Alto Medio Sannio

Di seguito la nota del gruppo politico Agnone IdentItà e futuro in merito alla proposta avanzata dal suddetto gruppo nel consiglio comunale del 30 dicembre 2020 tenutosi ad Agnone, riguardante l'ospedale San Francesco Caracciolo:

"Nel Consiglio Comunale del 30.12.2020 si è discusso anche l’argomento che il Gruppo politico “Agnone Identità e Futuro” ha proposto all’ordine del giorno: “Ospedale San Francesco Caracciolo – Documento del 06.07.2020 relativo a incontro tra Sindaci, Operatori Sanitari e Comitati – Determinazioni”.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il suddetto documento che è stato illustrato dal Consigliere di “Agnone Identità e Futuro” Dott. Franco Paoletti e, che, partendo dalla necessità del riconoscimento del Caracciolo come Ospedale di Area particolarmente disagiata, contiene suggerimenti operativi, indicazioni strategiche, proposte di progetto e previsioni dei costi a cura del Dott. Giovanni Di Pilla, di Don Francesco Martino, dello stesso Dott. Franco Paoletti e del Consigliere Regionale Andrea Greco.

L’importanza dell’iniziativa e dell’evento sta nel fatto che, per la prima volta, nella sede istituzionale del Consiglio Comunale, il Comune di Agnone, attraverso tutte le forze politiche, approvando il Documento del 06.07.2020, si è espresso in merito alle caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere l’Ospedale San Francesco Caracciolo quale Ospedale di Area particolarmente disagiata.

Inoltre, in sede consiliare, “Agnone Identità e Futuro” ha illustrato al Consiglio Comunale la propria soluzione da seguire al fine di realizzare, effettivamente, l’Ospedale di Area particolarmente disagiata nell’Ospedale San Francesco Caracciolo.

A riguardo, “Agnone Identità e Futuro” ha proposto di avvalersi della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e, nello specifico, della Strategia d’Area Alto Medio Sannio.

Il Capogruppo Vincenzo Scarano ha rappresentato che la Giunta della Regione Molise, con Delibera n. 290 del 07.08.2020, ha approvato la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e la Strategia Area Interna Alto Medio Sannio di cui alla “Proposta approvata dalla Conferenza degli Amministratori del 2 luglio 2020”.

In tale Proposta, sono previsti interventi sanitari e socio-assistenziali (quale, ad esempio, la Telemedicina per pazienti affetti da scompenso cardiaco), che, nella logica dello sviluppo della medicina di territorio, integrerebbero i servizi che potrebbe offrire l’Ospedale di Area particolarmente disagiata San Francesco Caracciolo.

Ciò renderebbe complementari i servizi sanitari e giustificherebbe l’esistenza dell’Ospedale ad Agnone, visto che tale soluzione comporterebbe una drastica riduzione dei costi a carico della Regione Molise, tenuto conto del fatto che alcuni costi sarebbero sostenuti con Fondi Strutturali Europei già finanziati: il tutto a beneficio di un’Area di ben 33 Comuni.

Il Comune di Agnone, essendo il Comune Capofila dei 33 Comuni dell’Area Interna Alto Medio Sannio, rappresenta l’Area nei confronti della Regione e del Comitato Nazionale per le Aree Interne e, in forza della Convenzione per l’Esercizio in Forma Associata delle Azioni previste nella Strategia della predetta Area Interna, si interessa della redazione dei Piani Operativi sottoponendoli alla definizione e all’approvazione della Conferenza degli Amministratori.

“Agnone Identità e Futuro”, quindi, al Consiglio Comunale del 30.12.2020, ha avanzato la proposta secondo cui il Comune di Agnone può farsi parte attiva affinché i 33 Comuni dell’Area Interna Alto Medio Sannio, tramite i propri Consigli Comunali, approvino anch’essi il Documento del 06.07.2020, con la conseguente necessità di realizzare ad Agnone l’Ospedale di Area particolarmente disagiata San Francesco Caracciolo.

Anche tale proposta, al Consiglio Comunale del 30.12.2020, è stata approvata all’unanimità da tutte le forze politiche e, in considerazione del peso politico che assumerebbero le 33 delibere dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all’Area Interna Alto Medio Sannio, lascia intravedere la possibilità per il riconoscimento e per la realizzazione ad Agnone dell’Ospedale di Area particolarmente disagiata San Francesco Caracciolo.

Il Gruppo politico “Agnone Identità e Futuro”"