Agnone, l'onorevole Giorgio Lo Vecchio presenzia alla tappa verso l'istituzione del parco letterario "F Jovine"

Pian piano si costruiscono Piramidi. Oggi ad Agnone, si è messa la pietra miliare per l'Istituzione del Parco Letterario " F. Jovine ". La disponibilità e l'accoglienza da parte dell'Amministrazione Comunale guidata da Daniele Saia, ha reso le cose nettamente più facili. Presto, grazie al Centro Studi " N. Perazzelli " di Guardialfiera ed il Centro Studi Altomolise " L. Gamberale ", sentito il presidente dei Parchi Letterari e del Paesaggio, Stanislao De Marsanich, che sarà presto ad Agnone e Guardialfiera, grazie all'interessamento parlamentare trasversale , presente oggi l'on.le Giorgio Lovecchio, alle due amministrazioni ospitanti i rispettivi Centri Studi, agli amici della Fonderia Marinelli, del Caseificio Di Nucci e di molti altri simpatizzanti, il Parco sarà realtà. Convocazioni ufficiali per la nascita di esso, il 18 gennaio ore 15,00 ad Agnone, 25 gennaio ore 15,00 a Guardialfiera.

Il Parco Letterario è un Patrimonio di tutto il Molise e prevede il coinvolgimento di 20 comuni tra i quali Pietrabbondante, Sepino, Trivento, Carovilli, Casacalenda, Provvidenti che a breve avrà il suo caffè Letterario ed una bibliotecamedia, Castellino sul Biferno, Campodipietra, Pietracatella. Un grazie a Maria Carosella, per aver diffuso, unitamente a Moliseweb, le immagini e la sintesi dell'incontro.

Un ringraziamento ad Ida Cimmino, Gianni Di Risio, Daniele Saia, Nino Di Nucci, Michela Cerbaso, la Fonderia Marinelli, Antonia e Serena Di Nucci, la Panonda, Giorgio Lovecchio, il sindaco di Bovino Vincenzo Nunno, presto un gemellaggio con Agnone per via di un presto Santo vescovo nato ad Agnone e morto a Bovino dove è sepolto, Mons. Lucci , all'on.le Laura Venittelli in rappresentanza dell'Associazione "la Casa dei Diritti", a Francesca Carnevale per il lavoro profuso inerenti le biblioteche, ai Sindaci coinvolti con a capo Robert Caporicci, ad Antonio Camperchioli per la sua disponibilità ed impegno.

Ma permettetemi di fare un plauso ed un applauso a Vincenzo Di Sabato che, nonostante l'età, ha stretto i denti per dichiarare guerra a chi della cultura ne fa carta straccia. Un saluto ai miei compagni di viaggio , Lino Rufo, Francesco Paolo Tanzi, Armando Sammartino, Marcella Amicone, Ida Troilo, Rosanna Palazzo, alle due Lucie, a Rocco, a Vincenzo Tozzi, ad ogni componente dei Centri Studi.

La strada è in discesa ma piena di curve, rispettiamo la velocità e, nella consapevolezza che comunque l'arrivo è a portata di mano ringrazio per l'interessamento i Ministri dell'Ambiente Costa, dell'agricoltura Bellanova, del Turismo nella persona della sottosegretaria Orrico, i parlamentari Molisani, Rosalba Testamento e Giusy Occhionero, l'assessore Regionale Vincenzo Cotugno, la Consigliera Aida Romagnuolo, Angelo Primiani. Non per ultima, un ringraziamento a Maria Pia Minichetti per le sue splendite pergamene.