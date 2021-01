PD Isernia: sostegno alla manifestazione di protesta popolare a tutela della Sanità Pubblica

Il Partito Democratico di Isernia esprime pieno sostegno alla manifestazione di protesta popolare a tutela della Sanità pubblica, organizzata da un’aggregazione di liberi cittadini, che si terrà domani 14 gennaio, alle ore 10 e 30, presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, nel rispetto della normativa emergenziale.

La nostra adesione convinta rientra in un percorso comune, intrapreso ormai da tempo, al fianco dei comitati sulla Sanità e dei cittadini nella battaglia territoriale a difesa della nostra Sanità pubblica, troppo spesso penalizzata da scelte scellerate dei vertici politici e tecnici, a tutti i livelli territoriali.

Nel ribadire la piena solidarietà ai medici e agli operatori sanitari che si stanno battendo in prima linea sin dall’inizio di questa pandemia, continuiamo a stigmatizzare con forza l’attuale gestione regionale, sia a livello politico che tecnico, dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, segnalando senza indugio al livello ministeriale e in qualsiasi altra sede opportuna ogni criticità emersa.

Crediamo sia arrivato, inoltre, il momento di risposte più concrete e immediate da parte anche del livello governativo nazionale che, nonostante un dialogo sempre aperto sul tema della Sanità, è stato troppo spesso percepito come distante o addirittura inerte rispetto alle scelte decisive per il nostro territorio che stiamo sollecitando e monitorando attraverso un lavoro quotidiano costante.

Pertanto, invitiamo cittadini, comitati, movimenti, associazioni e forze politiche, a sostenere, in qualsiasi modo possibile, questa ed altre manifestazioni future a tutela della nostra Sanità pubblica.