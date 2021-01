Sanzione amministrativa per un circolo ricreativo

Nell'ambito dell'attività dei controlli amministrativi posti in essere dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione unitamente a personale della Squadra Mobile nonché agli agenti della Squadra Volante della Questura di Campobasso, hanno proceduto al controllo di un circolo privato del Capoluogo preposto anche alla somministrazione di alimenti e bevande nonché all'attività di sala giochi limitata ai soli soci, rilevando diverse violazioni alla normativa prevista per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell'ambito di tale controllo è stata contestata al presidente del circolo una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo che va da 400,00 a 1000,00 euro per violazione al divieto di sospensione dell'attività, ed una sanzione accessoria che prevede la chiusura dell'attività da parte dell'autorità competente fino a 30 giorni. Sono stati inoltre sanzionati alcuni soci del circolo ivi presenti, poiché sorpresi dal personale operante senza avere in uso i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Altri sono stati identificati e nei loro confronti si stanno valutando le conseguenti azioni amministrative.

Detti controlli amministrativi rientrano in un più ampio progetto di controllo prevenzione e contrasto della diffusione della pandemia voluto dal Questore della Provincia di Campobasso. Tale attività proseguirà nei prossimi giorni, senza sosta, nell'interesse superiore della salute pubblica e nel rispetto delle vittime del Covid.