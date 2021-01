Agnone, degrado nei cortili antistanti l'Ospedale Caracciolo

Che l'ospedale di Agnone fosse in uno stato di abbandono era oramai chiaro da tempo, per tutti. Repati chiusi, camere operatorie chiuse, bar e centralino chiusi, gli accessi al cosidetto pronto soccorso minimi, sembra un vecchio nobile decaduto. Ma che anche i cortili esterni dovessero subire tale degrado lascia perplessi. aiuole incolte, aghi di pino inondano i piazzali circostanti, transenne nastriformi semi divelte, lampioni con lampadine fulminate che non consentono la visione notturna Insomma lo spettacolo e' indecoroso.