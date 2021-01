Recovery Plan, opportunità per il Mezzogiorno e il Molise: martedì 19 gennaio l’evento organizzato dal circolo del Partito Democratico di Isernia.

Il rilancio dell’economia molisana attraverso le risorse previste dal Recovery Plan: se ne discuterà martedì 19 gennaio in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom del Partito Democratico di Isernia. Un dibattito che vedrà la partecipazione dell’Eurodeputato Andrea Cozzolino, responsabile nazionale del dipartimento di coesione territoriale del Partito Democratico, il quale si confronterà con il segretario regionale del partito Vittorino Facciolla, la capogruppo in Consiglio regionale Micaela Fanelli e il segretario di Federazione della provincia di Isernia Luciano Sposato. A moderare l’incontro il segretario del circolo di Isernia Maria Teresa D’Achille che spiega: “Questo è il primo appuntamento di una serie di incontri nei quali si discuterà dei temi di maggiore rilievo che riguarderanno il rilancio economico, infrastrutturale e sociale del Molise e dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Il Recovery Plan ci dà una grande opportunità per individuare interventi mirati che possano servire a colmare il divario tra noi e il resto del Paese. È un’occasione storica e fondamentale dove bisogna mettere in campo una seria programmazione con l’obiettivo di dare al Molise una sterzata importante per uscire dalla crisi”.

Isernia, 16 gennaio ’21