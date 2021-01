Il Parco letterario del Molise “ F. Jovine “ prende forma: incontro per sottoscrivere il disciplinare ed approvare la bozza di convenzione

Il Parco Letterario del Molise prende forma. Lunedì alle ore 15,00 presso la sede del Museo Civico, sala consiliare, si terrà l’incontro per sottoscrivere il disciplinare ed approvare la bozza di convenzione tra le due realtà promotrici, Guardialfiera ed Agnone ed i due rispettivi Centri Studi, e la società che Gestisce i Parchi Letterari Italiani.

All’uopo verranno assegnate le cariche che avranno conclamazione il 25 gennaio alle ore 15,00 presso Palazzo Loreto in Guardialfiera. Il Parco sarà dedicato a Francesco Jovine e vedrà attori altri Comuni Molisani come Pietrabbondante, Guardiaregia, sede e tappa Molisana dell’Appennino bike Tour e del Parco d’Europa, Filignano, Provvidenti, Pietracatella, Limosano, Venafro, Petrella Tifernina, Campodipietra in prima battuta.

Il Molise deve aprirsi al Mondo, liberarsi di immobilismo e di ataviche dispute arrivistiche. Fare rete e porre in essere azioni concrete. La cultura offre la possibilità di liberarsi degli artigli e l’auspicio è tutto nella citazione del mentore :

“Ma è tanto difficile, Matteo, dimenticare; per dimenticare bisogna saper distaccare da noi le cose, da pesanti che sono cercare di renderle leggere, un soffio. Ma ci sono momenti della nostra vita che scavano nella carne, Matteo, e vi si annidano con gli artigli conficcati nel vivo, come cattivi uccelli. Bisogna liberarsi dagli artigli.“

( F. Jovine )