Riparte l'ascensore dell'ospedale Caracciolo a seguito della proposta shock dei cittadini: facciamo una colletta

Dopo circa un mese di interruzione del servizio per i disabili, gli anziani e per tutti gli usi necessari,l’ascensore dell’Ospedale San Francesco Caracciolo è tornato nuovamente a funzionare. La lunga interruzione ha creato non pochi disagi agli utenti e all'organizzazione del lavoro

Purtroppo l'ascensore è obsoleto, e i pezzi da sostituire per il funzionamento sono quasi introvabili su un mercato che utilizza elevatori di ultima generazione.Vista la vetustità dell'attuale sarebbe stato il caso probabilmente di sostituirlo con un nuovo elevatore ma evidentemente la ASREM non e' orientata a decidere in tal senso e questo non depone a favore di un rilancio del nosocomio.

Il guasto dell'ascensore protrattosi cosi a lungo, ha suscitato presso i cittadini stizza e risentimento, al punto che qualcuno ha suggerito di fare una colletta in denaro affinchè si potesse procedere velocemente alla riparazione. Purtroppo l'esasperazione degli agnonesi nel vedere un ospedale che versa nel degrado, suggerisce addirittura azioni positive pur di evitare uno smantellamento lungo ma sembra inesorabile. Proporre collette da inviare alla ASREM per le riparazioni comunque puo' esssere una giusta provocazione per chi e' esasperato da un mancato diritto alla salute, diritto costituzionale.

Di certo comunque anche le provocazioni e lunghi anni di battaglie in tutti i luoghi e in tutte le sedi non serviranno a fermare una morte annunciata oramai da lungo tempo di una struttura sanitaria ex fiore all'occhiello della saità molisana e non solo che ora piu che mai, in piena pandemia Covid 19,,si renderebbe indispensabile. Comunque a conclusione, finalmente l'ascensore è stato riparato e speriamo che duri.