Larino-Comune dispone tamponi antigenici per la popolazione. Sindaco Puchetti: sarà dato avviso alla popolazione sui giorni e il luogo di svolgimento dei test

«Come amministrazione condividiamo la proposta avanzata nei giorni scorsi dal consigliere Franco Rainone sulla opportunità di compiere uno screening gratuito, su base volontaria, della popolazione residente in città. - a dichiararlo il sindaco del Comune di Larino, Giuseppe Puchetti - In verità, già da qualche tempo, ci siamo mossi per organizzare al meglio tale procedura al fine di scovare eventuali positività, come dire, sfuggite ai controlli molecolari dell'azienda sanitaria.

In questi giorni abbiamo incontrato gli amministratori degli altri centri limitrofi che hanno già effettuato i test antigenici alla popolazione e ci siamo confrontati sulle modalità migliori da seguire per consentire l'effettuazione dei test in piena sicurezza. - prosegue il primo cittadino larinese -

Secondo le normali procedure abbiamo già predisposto i fondi necessari all'acquisto dei tamponi antigenici e di tutto il materiale occorrente ed abbiamo contattato le ditte fornitrici. Come previsto altrove anche in città l'effettuazione dei test antigenici si svolgerà con il metodo del drive in e per chi non possiede un'auto con il walk in. Nei prossimi giorni chiederemo ai professionisti sanitari larinesi, medici ed infermieri, di dare la loro disponibilità all'effettuazione dei test così come chiederemo alle associazioni di volontariato di mettersi a disposizione per coordinare al meglio le operazioni che dovranno, visto il numero dei residenti, svolgersi in più giornate programmate.

Con i mezzi soliti di informazione sarà dato avviso alla popolazione sui giorni e il luogo di svolgimento dei test che ricordiamo forniranno nel giro di una ventina di minuti il risultato. - conclude Puchetti.