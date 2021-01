Piano di riparto anno 2020 per la concessione dei contributi alle Associazioni Turistiche Pro-Loco: parere positivo della IV Commissione consiliare permanente

La IV Commissione consiliare permanente, Presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti, nella seduta di questo pomeriggio ha provveduto ad esprimere, all’unanimità di presenti, parere positivo al Piano di riparto anno 2020 per la concessione dei contributi alle Associazioni Turistiche Pro-Loco. Il provvedimento torna ora alla Giunta regionale, che lo aveva varato, per gli adempimenti conclusivi.

Nell’ambito dell’esame della pdl n. 51, di iniziativa dei Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Nola, Manzo e Fontana, concernente “Interventi in favore del comparto audiovisivo, delle arti visive e del cinema. Istituzione della Molise Film Commission”, i Commissari hanno audito il Presidente della Provincia di Campobasso, il Presidente della Provincia di Isernia, il Presidente dell’ANCI Molise, il Presidente delle Autonomie Locali Italiane e il Responsabile dell’A.N.P.C.I. Molise. L’esame della proposta di legge continuerà nelle prossime sedute dell’organismo consiliare.

Mentre per la pdl n. 147, di iniziativa del Consigliere Romagnuolo, concernente, “Disciplina per l’orientamento al consumo di prodotti del nostro territorio e di qualità nelle mense scolastiche, promozione dell’eduzione alimentare” il Presidente Cefaratti ha avocato a se il compito di svolgere la relazione alla Commissione.