Aggiornamento Vaccini Molise: sono state eseguite 6996 dosi a fronte delle 15.220 disponibili, per una percentuale pari al 45,97% di vaccini effettuati su quelli disponibili.

E’ ripresa dopo alcuni giorni di stop forzato, la campagna vaccinale in Molise. Pausa che si è resa necessaria per assicurarsi di avere tutte le dosi disponibili per i richiami. E da alcuni giorni si sta provvedendo con le seconde dosi.

Alle ore 19 di oggi, lunedì 25 gennaio, sono state eseguite in Molise 6996 dosi a fronte delle 15.220 disponibili, per una percentuale pari al 45,97% di vaccini effettuati su quelli disponibili. Nei prossimi giorni si proseguirà con i vaccini di richiamo e nel contempo si provvederà ad effettuare nuove inoculazioni. Continuando con l’ordine prioritario stabilito, in questa prima fase, di precedenza per sanitari e ospiti di case di riposo e Rsa.