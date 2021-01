SS 17 Km 206.600-Agro Bojano: incidente tra autocarro e station wagon. Ferito il conducente della vettura che veniva trasportato in ospedale

NELLA TARDA SERATA DI IERI SQUADRA VVF DEL COMANDO DI CAMPOBASSO INTERVIENE SULLA SS 17 KM 206.600 - AGRO DI BOJANO (CB) - PER UN INCIDENTE STRADALE CHE HA VISTO COINVOLTI UN AUTOCARRO ED UNA STATION WAGON... ALL'ARRIVO IN POSTO LA SQUADRA VVF CONSTATAVA CHE IL CONDUCENTE DELLA VETTURA ERA GIÀ' STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE DAGLI OPERATORI DEL 118 INTERVENUTI MENTRE QUELLO DELL'AUTOCARRO MOSTRAVA SOLTANTO FERITE LIEVI... PER IL PROSIEGUO DELL'INTERVENTO SI RENDEVA NECESSARIO L'AUSILIO DELLA AG (autogru), AFFINCHÉ' SI POTESSE LIBERARE LA CARREGGIATA DAI VEICOLI INCIDENTATI... CHIUSA LA STATALE IL TEMPO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI CITATE.UNA SQUADRA DELL'ANAS ED UNA PATTUGLIA DI CC DI BOJANO IN LOCO PER QUANTO DI LORO COMPETENZA...