Nella tarda serata di ieri un intervento dei VVF del Molise con le unità cinofile chiamate in supporto dal comando di Napoli per il crollo di una palazzina avvenuto nel comune di Afragola, La ricerca di persone coinvolte nell'evento e' tutt'ora in corso. Nonostante lo stato fatiscente dell'abitazione disabitata non si esclude l'eventuale presenza di clochard al suo interno