Assegnato il mandato esplorativo a Roberto Fico

Il presidente della Camera, Roberto Fico, è salito nuovamente al Colle questa sera alle 19.30 per un incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che gli ha assegnato l'incarico del mandato esplorativo. Toccherà ora proprio all'esponente del Movimento Cinque Stelle verificare se ci sia una maggioranza in grado di governare in Parlamento. Avrà tempo fino a martedì 2 febbraio.

Ieri sera, al termine delle consultazioni con il Partito democratico e Italia Viva, si era iniziato a parlare proprio dell'ipotesi che venisse affidato un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico. Secondo alcune fonti di Italia Viva, Matteo Renzi, non avrebbe accettato l'ipotesi di assegnare direttamente un re-incarico a Giuseppe Conte e avrebbe appunto chiesto di assegnare un mandato a Fico.

