Donna incinta accusa un malore mentre è in auto con i 2 figli: intervengono i Carabinieri

I militari del NOR della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e della viabilità delle principali arterie, hanno notato l’insolita presenza di un’autovettura, ferma a bordo strada, con all’interno una giovane donna e due bambini. Attesa la circostanza, i carabinieri si sono avvicinati all’auto ove appuravano che la donna, in stato interessante e diretta al locale Ospedale di Isernia, si era fermata per riposarsi avendo accusato un malessere riconducibile alla sua particolare condizione.

I militari, pertanto, al fine di consentirle di raggiungere al più presto il pronto soccorso, evitando eventuali ritardi o inconvenienti lungo il tragitto dovuti ad un eventuale improvviso peggioramento delle condizioni , procedevano immediatamente a scortarla sino al nosocomio ove la donna veniva prontamente accolta dai sanitari e trasferita al reparto di ostetricia. I due bambini venivano accuditi da una infermeria in attesa dell’arrivo dei familiari.

La donna nella circostanza ha espresso la sua riconoscenza all’Arma per la pronta disponibilità offerta.

Isernia, 04 febbraio 2021.