Calcio serie D: Olympia-Castefidardo in diretta streaming dal Civitelle di Agnone

Domenica 7 febbraio nella 16^ giornata del campionato di serie D girone F l'Olympia Agnonese affronta il Castelfidardo, squadra che arriva al civitelle con i favori del pronostico, dettati da una serie positiva di incontri che dura da cinque giornate, che le hanno permesso di ottenere 11 punti e posizionarsi con 21 punti e una gara da recuperare al 6° posto della classifica. Poche se non nulle sono le possibilità di conquistare punti, per l'Olympia vista all'opera nelle ultime giornate.

La gara con telecronaca sarà trasmessa in diretta streaming sul canale you tube https://www.youtube.com/watch?v=y2T6u4ns0Ww&ab_channel=RedazioneCittanet e in dretta FB su http://altomolise.net