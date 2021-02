Rete in pericolo e bullismo: gli alunni delle medie di Agnone incontrano lo scrittore Roberto Bratti

La lettura come mezzo per educare ai sani sentimenti e per confrontarsi su tematiche importanti di attualità. Questo il paradigma che ha fatto da sfondo all’iniziativa che ha visto coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado “G. N. D’Agnillo” di Agnone.

L’incontro con l’autore, pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura, è sicuramente un mezzo efficace per avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro appassionare. La possibilità di confrontarsi con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute nelle pagine lette è un’esperienza difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura di un testo. Un confronto in streaming, nel rispetto della situazione pandemica che stiamo vivendo, ma ugualmente carico di emozioni e sentimenti.

A viverlo, nella mattinata dell’8 febbraio, sono stati i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo”, nell’ambito del progetto di Istituto “BullisNo” e grazie alla collaborazione dell’ Agenzia Libraria Cosmo Iannone. Le classi seconde e terze hanno incontrato l’autore dei loro testi di narrativa “Bulli con un click” e “Un like di troppo”, il dott. Roberto Bratti confrontandosi sui temi che fanno da sfondo alla vicenda narrata: il bullismo e il cyberbullismo.

Un’iniziativa che conferma l’impegno profuso dall’Istituto Omnicomprensivo a prevenzione dei fenomeni legati al bullismo e al cyber bullismo e che viene concretizzata proprio in occasione della “Giornata nazionale del bullismo e il cyber bullismo”. Il tutto all’indomani del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e della piattaforma accreditata dal MIUR “Generazioni Connesse” all’Istituto del titolo di “Scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali.

Un progetto lodevole che trova un prosieguo nella fitta serie di appuntamenti e attività che vedono coinvolti dall’ 8 febbraio al 9 marzo, gli studenti di tutti gli ordini di studio dell’Istituto nel “Safer Internet Day, mese della sicurezza in rete.

“All’inizio dell’anno scolastico l’Istituto”, afferma il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tonina Camperchioli, “si è dotato di un referente per contrastare il fenomeno del bullismo e soprattutto cyber bullismo, nella persona della professoressa Serena Finarelli e ha organizzato iniziative a favore degli alunni e delle alunne, dei loro genitori e degli insegnanti, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale. I progetti educativi e didattici, predisposti e realizzati, favoriscono il benessere emotivo e relazionale di bambini e adolescenti affinché siano sempre più consapevoli e responsabili delle loro azioni. Rivolgo un sentito ringraziamento alla docente referente per la fattiva, consueta collaborazione, nelle diverse fasi organizzative del progetto, ai docenti e agli studenti per l’interesse e l’attiva partecipazione dimostrati”.