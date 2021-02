Olympia Agnonese, mister Liguori nuovo allenatore: lo accoglie anche il responsabile delle giovanili Fernando Sica omaggiandolo di una mascherina anti-covid della società

E' ufficiale il nuovo mister dell'Olympia Agnonese è Andrea Liguori, che sostituisce Stefano Senigagliesi. Liguori, classe 1975, campano, ma abruzzese di adozione, vanta esperienze da allenatore in seconda sulle panchine del Losanna, Tours e Laval al fianco dell’ex attaccante del Milan, Marco Simone. Nel suo curriculum anche esperienze con il Bellinzona, Primavera del Napoli e Avezzano. Ad Agnone Liguori porta con sé il suo secondo e preparatore atletico, Filippo Ridolfi.

“L’accordo con Andrea Liguori conferma, se ce ne fosse bisogno, la ferrea volontà di dare una sterzata al cammino sinora affrontato dall’Olympia che possiede le potenzialità per raggiungere la salvezza diretta”, il commento della dirigenza presieduta da Daniele Trotta.

Anche il prof Sica storico dirigente del settore giovanile della polisportiva Olympia Agnone oggi presente allo stadio insieme al presidente Trotta, ha dato il benvenuto al nuovo mister omaggiandolo con una mascherina anti-covid con il logo della società. Mister Liguori oggi ha presieduto gli allenamenti in vista dell'incontro di mercoledi'10 Febbraio ore 14.30 con il Tolentino, partita di recupero dell' 8^ giornata del 19/12/2020. Domani mattina martedì 9 altra seduta di allenamenti e nel pomeriggio partenza verso Tolentino. La strada che gli si prospetta è decisamente in salita, ma ancora lunga con un margine ampio di recupero in classifica. Auguri di buon lavoro a Mister Liguori