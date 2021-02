Giorno del Ricordo:Medaglia d'Onore alla memoria del Carabiniere Totaro Liberantonio

In occasione dell'odierna celebrazione del "Giorno del ricordo" - in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, e della complessa vicenda del confine orientale italiano - il Prefetto di Isernia, dr. Vincenzo Callea, ha consegnato, nel corso di una breve, ma intensa, cerimonia, svoltasi, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, in forma ristretta, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del Sindaco di Agnone, la medaglia d'onore, concessa dal Presidente della Repubblica, alla memoria del Carabiniere Totaro Liberantonio, caduto per la Patria nella terra Giulia, nel 1945, presso la foiba di Zavni, foresta Tarnova (Slovenia).

Nel consegnare la medaglia d'onore al figlio dell'insignito Agnonese, accompagnato dal Sindaco e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Prefetto Callea ha voluto onorare e rendere omaggio a tutte le vittime di un capitolo buio della storia, nazionale ed internazionale, che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente.