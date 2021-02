Covid vaccini 80enni, prenotazioni on line: Ex assessora Melloni: il comune istituisca un servizio a supporto degli anziani soli

E' di oggi la comunicazione del presidente della regione Molise Donato Toma che afferma: " a partire da oggi e per le prossime settimane, sono aperte le adesioni online e attraverso Call center per la vaccinazione anti-Covid 19 con i vaccini Pfizer e Moderna, attualmente disponibili, riservati agli assistiti molisani domiciliati in Molise che hanno compiuto 80 anni o che compiranno l'80esimo anno di età nel corso del 2021 (tutti i nati prima del 31.12.1941)

L'adesione può essere fatta online al seguente indirizzo https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it

Il link è raggiungibile anche dal sito della Regione Molise - www.regione.molise.it e dal sito dell'ASREM - www.asrem.gov.it

Per aderire attraverso tale piattaforma è necessario inserire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria dell'ultraottantenne (numero che si trova nel retro della tessera in basso a sinistra - inizia per 8038000).

La compilazione della scheda online di adesione può essere fatta, in nome e per conto dell'assistito ultraottantenne, anche da un familiare, da un tutore o altro soggetto preposto all’assistenza dell’anziano".

Insomma la procedura appare sostanzialmente complessa per le persone 80enni e ultra 80enni. A tal proposito Annalisa Melloni ex assessore alle politiche sociali lancia un appello all'amministrazione comunale affinchè istituisca un servizio di assistenza per tale prenotazioni per le persone anziane sole.

Di seguito:

"io mi chiedo come possa effettuare la "manifestazione di interesse" al vaccino covid-19 una persona over 80 che vive sola, che magari non ha parenti o amici in grado di aiutarla in questa richiesta..ma perché in Italia deve essere tutto così complesso e farraginoso?

Voglio invitare pubblicamente, se non ci si fosse già pensato, il Comune di Agnone, ad istituire, tramite l'assessorato alla sanità, alle politiche sociali e l'ufficio politiche sociali, un servizio che assista nella compilazione della domanda gli anziani over 80"