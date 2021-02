Maltempo Piano antineve e antighiaccio operativo, il sindaco di Agnone Saia vicino ai cittadini

Come previsto è arrivato. il temuto vento di Burian che continuerà a congelare l'Italia provocando pure nevicate non solo sui monti ma anche su alcuni tratti di pianura e costa.L'intero territorio molisano è innevato, fiocchi anche lungo la costa adriatica. L'alto Molise è una delle zone più colpite. A Capracotta si registrano temperature intorno al -11°C e abbondanti nevicate.La percorribilità stradale non presenta grossi problemi ma si raccomandano gli spostamenti con auto munite di gomme termiche e catene

.Ad Agnone la quantità di neve caduta non è eccessiva, il manto nevoso si aggira intorno ai 10-15 cm di altezza. Ma le temperature estremamente rigide hanno causato la formazione di lastroni di ghiaccio che mettono in pericolo i passanti e le automobili. Comunque a differenza di altri anni, il comune si è attivato per fronteggiare l'emergenza neve.E' operativo il piano neve e il piano antighiaccio. Sono frequenti i passaggi degli spazzaneve e dei mezzi spargisale anche nelle contrade del comune.Ma le lamentele e le proteste non sono mancate, disagi sono stati registrati su via Gualterio e le traverse sulla stessa strada da quello che risulta alla nostra redazione.. Ma lo sforzo dell'amministrazione e' apprezzabile e il Sindaco Daniele Saia questa mattina per far fronte all'emergenza ha lui stesso preso parte attiva al piano antighiaccio portando i sacchi di sale ai cittadini soli, anziani che ne necessitavano. Nella foto copertina lo vediamo con un sacco di sale sulle spalle. Apprezzabile gesto, non frequente da registrare.