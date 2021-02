La sconfitta di Montegiorgio allunga la serie negativa dell'Olympia che ormai inizia ad avere rilevanza anche dal punto di vista statistico

Nella 17^ e ultima giornata del girone di andata del campionato nazionale di serie D girone F, l'Olympia Agnonese

scivola di nuovo e viene sconfitta 3-0 in casa del Montegiorgio.

La gara a causa dello stadio Tamburrini di Montegiorgio, reso impraticabile dall'abbondante nevicata caduta ieri sul paese Fermano, è stata disputata allo stadio comunale "Villa San Filippo" di Monte San Giusto.

Si parte a gran ritmo con i padroni di casa molto aggressivi. Minuto iniziale ed è subito brivido in area Agnonese su azione di calcio d’angolo. Un minuto dopo taglio centrale del numero 9 Albanese, servito in profondità, tiro immediato e Landi si rifugia in angolo. Al primo affondo il Montegiorgio spaventa tutti. Omiccioli, lavora una bella palla sul fronte sinistro, salta due avversari e subisce fallo, lo stesso Omiccioli batte il calcio di punizione e sulla traiettoria trova la sfortunata deviazione dell'Agnonese Buono, che manda la sfera a completare la sua corsa nella porta granata, dando il vantaggio al 20' alla formazione Rosso Blu.

Gli Agnonesi provano a riorganizzarsi, ma i tentativi portati verso la porta difesa da Gagliardini risultano sterili. È sempre il Montegiorgio a creare pericoli alla porta Agnonese difesa da Landi, pericolosità che si completa al 40' con il doppio vantaggio ad opera di Mandolesi, che finalizza l'iniziativa personale portata da Albanese. Chiusi i primi 45' con il vantaggio di 2÷0 risulta essere tutto più facile per la squadra dai colori rosso blu, che riesce a contenere con tranquillità, il cercare da parte degli Agnonesi di accorciare le distanze. Prestazione ottima quella dei Montegiorgesi, che le permette al 90' di passare

come un rullo compressore sull'avversario Olympia, siglando anche la terza rete con Il neo entrato Lupoli.