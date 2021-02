Insulti omofobi sui social. Giovani per Agnone democratica, De Simone: Continueremo nelle nostre battaglie per i diritti

Agnone 16 febbraio 2020-Tutto nasce da una iniziativa dei giovani per Agnone Democratica. Nell'ambito delle iniziative per l'estensione dei diritti, i giovani agnonesi fanno istanza al comune per posizionare una panchina arcobaleno nel belvedere La ripa. La panchina arcobaleno ,iniziativa condvisa in molte città e paesi italiani con il sostegno delle amministrazioni locali, rappresenta il simbolo contro l'omofobia e contro le discriminazioni di ogni genere. L'obiettivo anche quello di estendere i diritti a tutta la comunità LGBT.

Gran parte degli agnonesi ha apprezzato l'iniziativa dei giovani condividendone le motivazioni a sotegno di una società aperta alla diversità, all'accoglienza all'integrazione, alla parità di genere, alla lotta alla legge del piu forte. Ma la conquista dei diritti spesso ha la strada in salita e ad Agnone come altrove non e' raro riscontrare casi di intolleranza verbale che spesso si traduce in violenza fisica.

L'intolleranza e' stata espressa con un libello irriverente ammantato di psedo tolleranza da un anonimo con un nome di militaresca memoria, e rafforzato da commenti sui social dove la violenza verbale verso l'omosessualità ha raggiunto livelli infimi nel lessico utilzzato e nei di contenuti espressi.. Ma non crediamo che i giovani democratici e la gran parte della società civile agnonese si lasceranno intimorire da frasi ingiuriose e violente o da attacchi anonimi, continueranno nelle loro sacrosante battaglie per una società più giusta e aperta alle istanze progressiste..

A tal proposito il coordinatore dei giovani democratici Enrico De Simone ha dichiarato

"Nel corso della storia sono state tante le battaglie per il riconoscimento dei diritti civili e ancora oggi, purtroppo, le lotte devono continuare ad andare avanti. La panchina arcobaleno realizzata dai Giovani per Agnone Democratica è tuttora un importante esempio di quanto sia necessario continuare a sensibilizzare i cittadini sul tema delle discriminazioni. Nelle ultime ore, infatti, ci sono arrivati tanti insulti e commenti omofobi che denotano ancora un clima di ostilità nei confronti della diversità. La strada per raggiungere lo status di Paese pienamente civile è ancora lunga, per questo il nostro gruppo politico continuerà a testa alta a sostenere le iniziative contro ogni forma di discriminazione. Importante sarà approvare definitivamente la Legge Zan per il contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e alle disabilità, ma non bisogna perdere di vista tutte le altre sfide ancora aperte, come ad esempio quelle per il raggiungimento di una piena parità tra i generi, che passa necessariamente dall’abbattimento dei soffitti di cristallo tra donne e uomini e misure politiche per l’ottenimento di parità salariale".